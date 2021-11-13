Новый рулевой Барселоны посоветовал катарцам пригласить своего давнего партнера – Хавьера Маскерано. AS.

Хави хочет вернуть еще одного экс-игрока Барселоны, которому сам же перекрыл путь к основе

Хави видит у аргентинца потенциал стать хорошим тренером и продолжить развитие Аль-Садда. Сильные стороны Маскерано – характер, дисциплина, связи на международном уровне и похожее видение футбола. 37-летний экс-хавбек занимает должность в департаменте методологии и развития национальных команд Аргентины, но уже в январе планировал начать тренерскую карьеру. Руководство Аль-Садда взяло время на размышления перед назначением нового наставника.

Напомним, Хави оставил катарский гранд на первой строчке национального первенства.

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