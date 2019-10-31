Мартинелли стал лучшим бомбардиром среди тинейджеров – нападающий обогнал звезд за 100 млн

Форвард Арсенала Габриэль Мартинелли продолжает поражать своими бомбардирскими способностями.

Дубль Мартинелли в матче Кубка английской лиги против Ливерпуля (5:5, 4:5 пен.) позволил бразильцу оторваться от других тинейджеров (до 20 лет) в списке бомбардиров европейских чемпионатов, сообщаетThe Sun.

Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – видео голов и обзор матча

На счету Мартинелли уже 7 голов, тогда как у ближайшего преследователя – Санчо – только 4. Фелиш, Конноли и Денки имеют в своем активе по 3 забитых гола.

Напомним, Габриэль присоединился к Арсеналу летом 2019 года, перейдя из бразильского Итуано за 6 млн евро.

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