Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – видео голов и обзор матча

Ливерпуль одолел Арсенал в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль – Арсенал.

В драматичном матче Ливерпуль и Арсенал забили по пять голов, прежде чем решили судьбу победителя в серии пенальти – в четвертьфинал прошли мерсисайдцы.

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После автогола Мустафеи на 6-й минуте Арсенал неожиданно ответил тремя голами к концу первого тайма. В составе "канониров" дважды отличился бразилец Мартинелли, еще один гол в активе Торрейры. Забитый пенальти Милнера обещал настоящую битву во втором тайме.

После перерыва команды продолжили обмениваться голами. Гости снова получили преимущество в два мяча после гола Мейтленда-Найлса, но Окслейд-Чемберлен и Ориджи очень быстро выровняли ситуацию. Виллок вывел Арсенал вперед на 70-й минуте, но удержать преимущество команде Эмери было не суждено – Ориджи спас Ливерпуль.

В серии пенальти более меткими были хозяева. Решающий промах в пассиве Дани Себальоса.

Ливерпуль в серии пенальти победил Арсенал и вышел в 1/4 финала Кубка лиги – команды забили десять голов