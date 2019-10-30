Ливерпуль в серии пенальти победил Арсенал и вышел в 1/4 финала Кубка лиги – команды забили десять голов

В рамках поединка 1/8 финала Кубка английской лиги Ливерпуль и Арсенал забили по пять голов, прежде чем решили судьбу победителя в серии пенальти – в четвертьфинал прошли мерсисайдцы.

Кубок английской лиги 2019/20, 1/8 финала

Ливерпуль – Арсенал – 5:5 (серия пенальти – 5:4)

Голы: Мустафи, 5 (автогол), Милнер, 43 (пен), Окслейд-Чемберлейн, 57, Ориджи, 62, 90+4 – Торрейра, 19, Мартинелли, 26, 36, Мейтленд-Найлс, 55, Уиллок, 71

Оба тренера выпустили очень омоложенный состав, хотя у Унаи Эмери он был явно покрепче. В старте мерсисайдцев из футболистов основной обоймы вышли только Ориджи, Окслейд-Чемберлейн, Милнер, Гомес и Лаллана, а за лондонцев из лидеров появились только Беллерин, недавно восстановившийся от травмы, Озил (первая игра за месяц), Торрейра, Колашинац и Мустафи – ну, и юная звезда Сака. Словом, английские гранды серьёзно на Кубок лиги не ставили.

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Ливерпуль начал поединок активнее, вырвавшись вперёд уже на 5-й минуте встречи благодаря прострелу Окслейд-Чемберлейна, который в свои ворота срезал Мустафи. После этого хозяева не остановились, а продолжили давление, едва не удвоив преимущество на 11-й после выхода Ориджи один-на-один – впрочем, в решающий момент Дивока подвела техника.

У Арсенала на старте матча вообще ничего не получалось, но именно "канониры" забили второй гол: на 19-й минуте Озил выкатил передачу с правого края штрафной в центр на Сака, тот пробил в касание, Келлехер парировал перед собой, а Торрейра тут же сыграл на добивании – 1:1!

Мерсисайдцы уже через две минуты могли восстановить своё преимущество, однако прострел Ориджи вдоль линии вратарской на Брюстера в последний момент перехватили защитники. Наказание за расточительность прилетело довольно быстро: на 26-й минуте Мейтленд-Найлс исполнил передачу с правого края штрафной на ближнюю штангу, Торрейра замкнул, Келлехер снова отбил перед собой, а Мартинелли с метра вколотил мяч в сетку – 1:2!

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После этого команды обменялись рядом скоростных атак без завершения, а на 35-й минуте Арсенал неожиданно забил третий гол, отобрав мяч перед чужой штрафной, разыграв остроумную комбианцию ​​и завершив эпизод прострелом Сака и точным замыканием Мартинелли – 1:3! Впрочем, победу праздновать было рано: уже на 42-й всё тот же Мартинелли сбил в своей штрафной Эллиота, а арбитр Андре Марринер сразу же указал на "точку" – Милнер с пенальти развёл Мартинеса и мяч по разным углам. На перерыв команды ушли при счёте 2:3.

На старте второго тайма команды обменялись опасными моментами: Брюстер на левом краю штрафной принял передачу от Окслейда-Чемберлейна и пробил в притирку с ближней штангой, а Сака через минуту выстрелил метров с 14-ти с рикошетом от Уиллока – над перекладиной! Игра продолжила проходить без центра поля, поэтому было очевидно, что гол Милнера явно не последний – так оно и случилось.

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На 55-й минуте Мейтленд-Найлс воспользовался обрезкой Джеймса, ворвался в штрафную и обыграл Келлехера, однако едва не выпустил мяч за пределы поля; благо, рядом оказался Озил, который пяткой откинул сферу под удар Эйсли в пустые ворота – 2:4! Казалось, что это победа, однако через две минуты экс-"канонир" Окслейд-Чемберлейн мощным выстрелом метров с 25-ти отправил "круглого" под перекладину – 3:4! На 62-й же Ориджи получил передачу от Джонса, развернулся на линии полукруга перед штрафной и пробил в правый угол, прошив Мартинеса – 4:4!

После этого игра притормозила минут на десять, что и не удивительно. Тренеры проводили замены, а команды переводили дух, обменявшись лишь двумя моментами: на 67-й Уильямс получил передачу от Бельерина и пробил мимо ворот, а Уильямс на 69-й ответил ударом из-за пределов штрафной в руки Мартинесу.

После такого размена Арсенал взял и забил пятый гол: на 71-й минуте Уиллок повторил шедевр Окслейд-Чеберлейна, протянув мяч через центр и метров с 25-ти запустив его под перекладину – 4:5!

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Лишь после этого гола стало очевидно, что команды устали. Моментов в последние 20 минут практически и не возникало, если не вспоминать об ударе Ориджи с линии штрафной, который лондонцы успели заблокировать, и ряда панических ситуаций. Казалось, что Арсенал вот-вот выйдет в четвертьфинал Кубка лиги, но уже в компенсированное время Ориджи боковыми ножницами замкнул подачу Уильямса – 5:5! Матч перешел в овертайм.

Судьбу победителя встречи должна была решить серия пенальти. Первые три удара команды исполнили точно, а потом произошёл выстрел Себальйоса, который парировал Келлехер. Как оказалось, эта неудача оказалась решающей – футболисты Ливерпуля не промахивались, что позволило праздновать победу.

Таким образом, мерсисайдцы стали четвертьфиналистом Кубка английской лиги. Жеребьёвка следующего раунда состоится утром 31 октября.

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