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Мартінеллі став найкращим бомбардиром серед тінейджерів – нападник обігнав зірок за 100 млн

17:09 245 Читать на русском
Мартінеллі став найкращим бомбардиром серед тінейджерів – нападник обігнав зірок за 100 млн
Габріель Мартінеллі / Reuters

Форвард Арсенала Габріель Мартінеллі продовжує вражати своїми бомбардирськими здібностями.

Дубль Мартінеллі в матчі Кубка англійської ліги проти Ліверпуля (5:5, 4:5 пен.) дозволив бразильцю відірватись від інших тінейджерів (до 20 років) в списку бомбардирів європейських чемпіонатів, повідомляє The Sun.

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На рахунку Мартінеллі вже 7 голів, тоді як у найближчого переслідувача – Санчо – лише 4. Феліш, Коннолі та Денкі мають в своєму активі по 3 забитих гола.

Нагадаємо, Габріель приєднався до Арсенала влітку 2019 року, перейшовши з бразильського Ітуано за 6 млн євро.

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