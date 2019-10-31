Мартінеллі став найкращим бомбардиром серед тінейджерів – нападник обігнав зірок за 100 млн

Форвард Арсенала Габріель Мартінеллі продовжує вражати своїми бомбардирськими здібностями.

Дубль Мартінеллі в матчі Кубка англійської ліги проти Ліверпуля (5:5, 4:5 пен.) дозволив бразильцю відірватись від інших тінейджерів (до 20 років) в списку бомбардирів європейських чемпіонатів, повідомляє The Sun.

Ліверпуль – Арсенал – 5:5 (5:4 пен) – відео голів та огляд матчу

На рахунку Мартінеллі вже 7 голів, тоді як у найближчого переслідувача – Санчо – лише 4. Феліш, Коннолі та Денкі мають в своєму активі по 3 забитих гола.

Нагадаємо, Габріель приєднався до Арсенала влітку 2019 року, перейшовши з бразильського Ітуано за 6 млн євро.

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