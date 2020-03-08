Марсьяль показал жуткие последствия дерби против Манчестер Сити – фото окровавленной ноги форварда

Нападающий Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль получил неприятное повреждение в матче 29 тура АПЛ против Манчестер Сити (2:0).

Француз сфотографировал свою поврежденную ногу после принципиального дерби.

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Марсьялю содрали немалый кусок кожи, а на ране видны следы крови. Жесткая игра оппонентов не помешала нападающему Манчестер Юнайтед открыть счет в первом тайме. После перерыва Сульшер заменил француза на Мактоминая, который впоследствии забьет второй мяч.

Напомним, Марсьяль является вторым бомбардиром Манчестер Юнайтед в текущем сезоне (11 голов), уступая лишь Маркусу Рашфорду.

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