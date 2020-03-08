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Марсьяль показав моторошні наслідки дербі проти Манчестер Сіті – фото закривавленої ноги форварда

8 березня 23:28 192 Читать на русском
Марсьяль показав моторошні наслідки дербі проти Манчестер Сіті – фото закривавленої ноги форварда
Марсьяль проти Канселу / Getty Images

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль зазнав неприємного пошкодження у матчі 29 туру АПЛ проти Манчестер Сіті (2:0).

30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай
 
30’ Антоні Марсьяль
90+7’ Скотт Мактомінай

Француз сфотографував свою понівечену ногу після принципового дербі.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео голів

Марсьялю здерли добрий шмат шкіри, а на рані помітні сліди крові. Жорстка гра опонентів не завадила нападнику Манчестер Юнайтед відкрити рахунок у першому таймі. Після перерви Сульшер замінив француза на Мактоміная, який згодом заб'є другий м'яч.

Нагадаємо, Марсьяль є другим бомбардиром Манчестер Юнайтед у поточному сезоні (11 голів), поступаючись лише Маркусу Рашфорду.

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Англія Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті Антоні Марсьяль Антоні Марсьяль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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