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Марсело отказался пройти алкотест – бразилец заплатил штраф и лишен водительских прав на год

11:18 16 Читати українською
Марсело отказался пройти алкотест – бразилец заплатил штраф и лишен водительских прав на год
Марсело / AS

Защитник Реала и сборной Бразилии Марсело лишен водительских прав за отказ пройти алкотест.

Защитника сборной Бразилии и Реала Марсело остановили полицейские в Рио-де-Жанейро, чтобы игрок прошел алкотест, информирует O Globo.

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Сообщается, что Марсело отказался его проходить и решил заплатить штраф в размере 2934 реалов (примерно 675 евро). Также бразильца лишили водительских прав на год.

Отметим, что Тите не вызывал Марсело на Копа Америка-2019, и звезда Реала проводит свой отпуск в Бразилии.

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