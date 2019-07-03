Марсело отказался пройти алкотест – бразилец заплатил штраф и лишен водительских прав на год

Защитник Реала и сборной Бразилии Марсело лишен водительских прав за отказ пройти алкотест.

Защитника сборной Бразилии и Реала Марсело остановили полицейские в Рио-де-Жанейро, чтобы игрок прошел алкотест, информирует O Globo.

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Сообщается, что Марсело отказался его проходить и решил заплатить штраф в размере 2934 реалов (примерно 675 евро). Также бразильца лишили водительских прав на год.

Отметим, что Тите не вызывал Марсело на Копа Америка-2019, и звезда Реала проводит свой отпуск в Бразилии.

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