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Марсело сам определит свое будущее – Реал не будет блокировать трансфер бразильца

10:54 41 Читати українською
Марсело сам определит свое будущее – Реал не будет блокировать трансфер бразильца
Марсело / Reuters

Мадридский клуб позволил своему ветерану самому решать, хочет ли он оставаться в команде.

Бразилец получил карт-бланш от руководства Реала, сообщает Marca.

Бэйл заявил руководству Реала, что не собирается покидать команду

"Сливочные" в ближайшее время могут договориться с Лионом по трансферу латераля Ферлана Менди. Это ставит под сомнение перспективы Марсело в основном составе команды. Если он не захочет мириться со статусом запасного, то столичный клуб готов рассмотреть возможность перехода бразильца в другую команду. У Реала нет проблем с позицией левого бека, поэтому уход Марсело воспримут безболезненно.

Реал заплатит Лиону за Менди 50 млн евро

В сезоне 2018/19 31-летний защитник сыграл в Ла Лиге 23 матча, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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