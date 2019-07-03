Марсело відмовився пройти алкотест – бразилець заплатив штраф та позбавлений водійських прав на рік

Захисник Реала та збірної Бразилії Марсело позбавлений водійських прав за відмову пройти алкотест.

Захисника збірної Бразилії та Реала Марсело зупинили поліцейські в Ріо-де-Жанейро, аби гравець пройшов алкотест, інформує O Globo.

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Повідомляється, що Марсело відмовився його проходити та вирішив заплатити штраф у розмірі 2934 реалів (приблизно 675 євро). Також бразильця позбавили водійських прав на рік.

Зазначимо, що Тіте не викликав Марсело на Копа Амеріка-2019, і зірка Реала проводить свою відпустку в Бразилії.

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