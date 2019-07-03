toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Марсело відмовився пройти алкотест – бразилець заплатив штраф та позбавлений водійських прав на рік

3 липня 11:15 1109 Читать на русском
Марсело відмовився пройти алкотест – бразилець заплатив штраф та позбавлений водійських прав на рік
Марсело / AS

Захисник Реала та збірної Бразилії Марсело позбавлений водійських прав за відмову пройти алкотест.

Захисника збірної Бразилії та Реала Марсело зупинили поліцейські в Ріо-де-Жанейро, аби гравець пройшов алкотест, інформує O Globo.

Марсело сам визначить своє майбутнє – Реал не буде блокувати трансфер бразильця

Повідомляється, що Марсело відмовився його проходити та вирішив заплатити штраф у розмірі 2934 реалів (приблизно 675 євро). Також бразильця позбавили водійських прав на рік.

Зазначимо, що Тіте не викликав Марсело на Копа Амеріка-2019, і зірка Реала проводить свою відпустку в Бразилії.

Бразилія – Аргентина: феноменальний 36-річний герой, Мессі знову без трофеїв зі збірною, "селесао" у фіналі Копа Амеріка

blog_ava
"Моя краса погано впливала на професію": найпривабливіша рефері світу покинула футбол, повернулась та усіх вразила
15:02
4475
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Світ Бразилія Бразилія Марсело Марсело
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
39
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук