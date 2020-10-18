Сезон 2020/21 может оказаться последним в составе Реала для защитника Марсело.

Бразилец рассматривает вариант с расторжением контракта следующим летом, хотя он действующий до 2022-го, информирует Don Balon.

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Марсело значительно реже начал попадать в основу Реала после прихода Менди. 32-летний латераль недоволен своим положением в команде Зидана, поэтому будет искать другие варианты. Предложение Интер Майами вполне могло бы удовлетворить ветерана "сливочных" – защитнику нравится Америка и возможность поиграть в клубе Дэвида Бекхэма.

Отметим, что Марсело является воспитанником Флуминенсе, а цвета Реала защищает с 2007 года. В активе ветерана 5 чемпионских титулов с мадридцами, 4 кубка Лиги чемпионов и другие трофеи.

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