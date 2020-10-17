В рамках 6-го тура испанской Примеры Гранада в родных стенах одолела Севилью. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 6-й тур

Гранада – Севилья – 1:0

Гол: Эррера, 82

Удаление: Хордан, 45+4 (вторая желтая)

Сельта – Атлетико – начало в 17:00

Реал Мадрид – Кадис – начало в 19:30

Программу испанского уикенда открывал поединок Гранада – Севилья. В начале команды выглядели равными, но гранадцы постепенно перехватывали инициативу в свои руки. Под занавес тайма "нервионци" сели в оборону еще и остались в меньшинстве – Хордан получил вторую желтую за глупый фол в центре поля.

Реал и Барселона могут поспорить за Бруну Фернандеша

После перерыва Севилья перегруппировалась и окончательно засела в защите, играя только на контратаках. Хозяева имели множество возможностей выйти вперед, но смогли это сделать лишь под занавес поединка. Фулькье навесил в штрафную, где Эррера оторвался от защитников и замкнул головой. Этот гол стал первым и последним во встрече.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ