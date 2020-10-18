Сезон 2020/21 може виявитися останнім у складі Реала для захисника Марсело.

Бразилець розглядає варіант з розірванням контракту наступного літа, хоча він чинний до 2022-го, інформує Don Balon.

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Марсело значно рідше почав потрапляти до основи Реала після приходу Менді. 32-річний латераль невдоволений своїм становищем у команді Зідана, тому шукатиме інші варіанти. Пропозиція Інтер Маямі цілком могла б задовольнити ветерана "вершкових" – оборонцю подобається Америка і можливість пограти у клубі Девіда Бекхема.

Відзначимо, що Марсело є вихованцем Флуміненсе, а кольори Реала захищає із 2007 року. В активі ветерана 5 чемпіонських титулів з мадридцями, 4 кубки Ліги чемпіонів та інші трофеї.

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