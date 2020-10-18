"Они показали больше баланса, больше желания. У нас нет оправданий, это плохая игра, и мы должны поздравить Кадис. Мы расстроены. Это то, что может случиться в футболе. Это было очень сложно с самого начала, нам нет оправдания.

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В конце концов, мы потеряли только три очка. Это важные моменты, но не более того. Теперь нам следует подумать о следующей игре. Начало матча – это то, что меня больше всего беспокоит. Мы слабо входим в игру, и это заметно", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, на следующей неделе Реал сыграет с Шахтером (21 октября) и Барселоной (24-го).

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