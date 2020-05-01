Марсело хитро назвал самого тяжелого оппонента в своей карьере, чтобы не обидеть Роналду

Защитник Реала Марсело вспомнил соперников, которые создали ему больше всего проблем.

"Вы знаете, что люди играют против нас, будто это последняя игра в их жизни. Поскольку я часто иду в атаку, есть большая вероятность, что кто-то столкнется со мной.

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Кто же самый сложный... Подумаем, я никогда не играл против Криштиану. Месси, я думаю, что он... Здесь следует сказать о Месси. Было бы лицемерно сказать, что это кто-то другой. У меня было много сильных оппонентов. Например, Хесус Навас, в свое время... Я помню, что после матча с Севильей меня уничтожали три недели", – признался Марсело в комментарии AS.

Напомним, бразилец выступает за Реал с 2007 года, а Роналду был чуть ли не его лучшим другом из всех игроков мадридского клуба.

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