Марсело хитро назвав найважчого опонента у своїй кар'єрі, щоб не образити Роналду

Захисник Реала Марсело пригадав суперників, які створили йому найбільше проблем.

"Ви знаєте, що люди грають проти нас, наче це остання гра в їхньому житті. Оскільки я часто йду в атаку, є велика ймовірність, що хтось зіткнеться зі мною.

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Хто ж найважчий... Подумаємо, я ніколи не грав проти Кріштіану. Мессі, я думаю, що він... Тут слід сказати про Мессі. Було б лицемірно сказати, що це хтось інший. У мене було багато сильних опонентів. Наприклад, Хесус Навас, свого часу... Я пам'ятаю, що після матчу з Севільєю мене знищували три тижні", – зізнався Марсело в коментарі AS.

Нагадаємо, бразилець виступає за Реал з 2007 року, а Роналду був ледь не його найкращим другом зі всіх гравців мадридського клубу.

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