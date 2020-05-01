toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Марсело хитро назвав найважчого опонента у своїй кар'єрі, щоб не образити Роналду

1 травня 23:10 992 Читать на русском
Марсело хитро назвав найважчого опонента у своїй кар'єрі, щоб не образити Роналду
Марсело і Роналду / Reuters

Захисник Реала Марсело пригадав суперників, які створили йому найбільше проблем.

"Ви знаєте, що люди грають проти нас, наче це остання гра в їхньому житті. Оскільки я часто йду в атаку, є велика ймовірність, що хтось зіткнеться зі мною.

Ювентус знову полює на Марсело – Реал визначився з долею свого лідера

Хто ж найважчий... Подумаємо, я ніколи не грав проти Кріштіану. Мессі, я думаю, що він... Тут слід сказати про Мессі. Було б лицемірно сказати, що це хтось інший. У мене було багато сильних опонентів. Наприклад, Хесус Навас, свого часу... Я пам'ятаю, що після матчу з Севільєю мене знищували три тижні", – зізнався Марсело в коментарі AS.

Нагадаємо, бразилець виступає за Реал з 2007 року, а Роналду був ледь не його найкращим другом зі всіх гравців мадридського клубу.

Зідан має три команди на випадок ексцесів: роль Луніна, шанс для скандалістів і абсолютне божевілля з японцем та Ко

blog_ava
Перший український футболіст заразився коронавірусом – ЗМІ оприлюднили його ім'я
11:33
3422
Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Іспанія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид Марсело Марсело Хесус Навас Хесус Навас
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
30
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук