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Ювентус снова охотится на Марсело – Реал определился с судьбой своего лидера

10:54 63 Читати українською
Ювентус снова охотится на Марсело – Реал определился с судьбой своего лидера
Марсело / Reuters

Защитник Реала Марсело может сменить клуб после 13 успешных лет в Мадриде.

Ювентус серьезно заинтересован в подписании бразильца, информирует Marca.

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Тренер туринцев Маурицио Сарри ищет конкурента для Алекса Сандро, и именно Марсело считается оптимальным вариантом. В текущем сезоне легенда Реала не может похвастаться стабильным местом в старте, поэтому смена клуба выглядит вполне реальной. "Сливочные" не будут удерживать Марсело, если он сам захочет присоединиться к своему давнему другу Кришитану Роналду в Турине. Контракт бразильца рассчитан до лета 2022 года.

К слову, Марсело провел за Реал лишь 11 матчей в Примере 2019/20, отметившись тремя ассистами.

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