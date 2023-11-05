Марсело – о победе Флуминенсе в Кубке Либертадорес: "Это мой самый важный трофей на клубном уровне"
Защитник Флуминенсе Марсело был очень эмоциональным после финала Кубка Либертадорес, который его команда выиграла.
"Реал поймет меня. Это мой самый важный трофей на клубном уровне. Флуминенсе – это команда, в которой я вырос. Реал в моем сердце, но это трудно сравнить с Флуминенсе", – приводит слова Марсело Marca.
Шедевр экс-динамовца не спас от поражения на 90+9 в матче с 7 голами – ценный форвард Реала оформил дубль
Отметим, что Флуминенсе в дополнительное время переиграл Бока Хуниорс (2:1), став обладателем Кубка Либертадорес. За бразильцев забивали Кано и Кеннеди.
Что касается Марсело, то это был первый его трофей в составе Флуминенсе. В общем, бразилец поднял над головой уже 25-й Кубок – до этого были 5 побед в Лиге чемпионов, 6 триумфов в Ла Лиге и 2 Кубка Испании в составе Реала.
Флуминенсе выиграл Кубка Либертадорес-2023, одолев Бока Хуниорс в финале – легенда Реала и игрок Шахтера взяли трофей