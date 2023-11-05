Защитник Флуминенсе Марсело был очень эмоциональным после финала Кубка Либертадорес, который его команда выиграла.

"Реал поймет меня. Это мой самый важный трофей на клубном уровне. Флуминенсе – это команда, в которой я вырос. Реал в моем сердце, но это трудно сравнить с Флуминенсе", – приводит слова Марсело Marca.

Шедевр экс-динамовца не спас от поражения на 90+9 в матче с 7 голами – ценный форвард Реала оформил дубль

Отметим, что Флуминенсе в дополнительное время переиграл Бока Хуниорс (2:1), став обладателем Кубка Либертадорес. За бразильцев забивали Кано и Кеннеди.

Что касается Марсело, то это был первый его трофей в составе Флуминенсе. В общем, бразилец поднял над головой уже 25-й Кубок – до этого были 5 побед в Лиге чемпионов, 6 триумфов в Ла Лиге и 2 Кубка Испании в составе Реала.

Флуминенсе выиграл Кубка Либертадорес-2023, одолев Бока Хуниорс в финале – легенда Реала и игрок Шахтера взяли трофей