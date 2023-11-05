Марсело – про перемогу Флуміненсе у Кубку Лібертадорес: "Це мій найважливіший трофей на клубному рівні"
Захисник Флуміненсе Марсело був дуже емоційним після фіналу Кубка Лібертадорес, який його команда виграла.
"Реал зрозуміє мене. Це мій найважливіший трофей на клубному рівні. Флуміненсе – це команда, в якій я виріс. Реал у моєму серці, але це важко порівняти з Флуміненсе", – наводить слова Марсело Marca.
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Зазначимо, що Флуміненсе у додатковий час переграв Бока Хуніорс (2:1), ставши володарем Кубка Лібертадорес. За бразильців забивали Кано та Кенеді.
Щодо Марсело, то це був перший його трофей у складі Флуміненсе. Загалом, бразилець підняв над головою вже 25-й Кубок – до цього були 5 перемог у Лізі чемпіонів, 6 тріумфів у Ла Лізі та 2 Кубка Іспанії у складі Реала.
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