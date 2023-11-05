Захисник Флуміненсе Марсело був дуже емоційним після фіналу Кубка Лібертадорес, який його команда виграла.

"Реал зрозуміє мене. Це мій найважливіший трофей на клубному рівні. Флуміненсе – це команда, в якій я виріс. Реал у моєму серці, але це важко порівняти з Флуміненсе", – наводить слова Марсело Marca.

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Зазначимо, що Флуміненсе у додатковий час переграв Бока Хуніорс (2:1), ставши володарем Кубка Лібертадорес. За бразильців забивали Кано та Кенеді.

Щодо Марсело, то це був перший його трофей у складі Флуміненсе. Загалом, бразилець підняв над головою вже 25-й Кубок – до цього були 5 перемог у Лізі чемпіонів, 6 тріумфів у Ла Лізі та 2 Кубка Іспанії у складі Реала.

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