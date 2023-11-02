В Бразилии состоялся зажигательный матч между лидерами чемпионата. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол24".

Бразилия, Серия А, 31 тур

Ботафого – Палмейрас – 3:4

Голы: Эдуарду, 21, Че Че, 30, Сантос, 36 – Эндрик, 49, 84, Лопес, 89, Серкейра, 90+9

Нереализованный пенальти: Соарес, 83 (Ботафого)

Удаление: Адриелсон (Ботафого), 76

В 31-м туре встречались лидеры турнирной таблицы Ботафого и Палмейрас. До матча между командами была разница в шесть очков.

Экс-лидер Шахтера может дебютировать за сборную Бразилии в возрасте 32 лет – травма Неймара способствует вызову

В первом тайме хозяева действовали слаженно и сумели забить три мяча. Один из них в свой актив записал экс-игрок киевского Динамо Че Че. Он мощным дальним ударом пробил из-за пределов штрафной площади и попал точно в цель. Впрочем, удержать победный счет Ботафого не удалось.

После перерыва Палмейрас перевернул ход встречи. Эндрик, который принадлежит мадридскому Реалу, отыграл один гол. На 76 минуте Ботафого остался в меньшинстве после удаления Адриелсона. Через небольшой промежуток времени хозяева заработали пенальти, но Соарес не реализовал его. Палмейрас благодаря голам Эндрика и Лопеса сравнял счет, а точку поставил Серкейра уже в компенсированное время.

Ботафого остался на первом месте с 59 очками, но Палмейрас подошел на расстояние трех баллов.