Будущее полузащитника Марселя и сборной Украины Руслана Малиновского до сих пор не определено.

Провансальцев летом возглавил Марселино Тораль, в системе которого не нашлось места украинцу. Руководство Марселя сразу начало искать Руслану Малиновскому новый клуб.

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Как сообщает инсайдер Даниэле Лонго, французский клуб согласовал переход хавбека в Дженоа, не хватает лишь согласия украинца. L'Équipe отмечает, что сомнения Малиновского связаны с тем, что он хочет вернуться в Аталанту, которую покинул только в январе.

Впрочем, этот вариант является очень сложным, поскольку у Руслана был конфликт с тренером бергамасков Джан Пьеро Гасперини. Украинец даже подождал бы до конца трансферного окна, чтобы посмотреть за развитием событий. Также за полузащитником активно следит Монца, которая намерена убедить его принять предложение.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года.

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