Малиновский приблизился к возвращению в Серию А – журналист назвал фаворита на подписание украинца
09:26 - Читати українською
Полузащитник Марселя Руслан Малиновский продолжает искать пути ухода из французского клуба.
Малиновский стал на шаг ближе к трансферу к новичку Серии А – Дженоа, сообщает Николо Скира.
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Отмечается, что украинец в случае успешных переговоров перейдет к "грифонам" на правах аренды с опцией выкупа.
Напомним, Малиновский перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.
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