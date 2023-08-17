Провансальців влітку очолив Марселіно Тораль, в системі якого не знайшлося місця українцю. Керівництво Марселя одразу почало шукати Руслану Маліновському новий клуб.

Маліновський наблизився до повернення в Серію А – українець готується до від'їзду з Франції

Як інформує інсайдер Даніеле Лонго, французький клуб узгодив перехід хавбека в Дженоа, бракує лише згоди українця. L'Équipe зазначає, що сумніви Маліновського пов'язані з тим, що він хоче повернутися в Аталанту, яку покинув лише у січні.

Втім, цей варіант є дуже складним, оскільки у Руслана був конфлікт з тренером бергамасків Джан П'єро Гасперіні. Українець навіть почекав би кінця трансферного вікна, щоб подивитися за розвитком подій. Також за півзахисником активно стежить Монца, яка має намір переконати його прийняти пропозицію.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Марсель з Аталанти за 10 млн євро. Його контракт з французами чинний до 30 червня 2026 року.

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