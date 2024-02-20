Французский клуб оперативно подписал нового наставника, который будет готовить команду к дуэли с Шахтером.

Новым главным тренером Марселя стал Жан-Луи Гассе, сообщает официальный сайт провансальцев.

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Об условиях и сроках соглашения не сообщается, однако ранее СМИ писали, что 70-летний специалист подпишет соглашение до конца сезона.

Напомним, Гассе в январе с позором был уволен из сборной Кот-д'Ивуара. "Слоны" провалили групповой этап домашнего КАН, поэтому местная федерация досрочно выгнала тренера. Кот-д'Ивуару все же повезло выйти из группы, а в итоге сборная стала чемпионом Африки.

Доказать ошибочность такого решения Гассе будет иметь шанс уже в четверг, 22 февраля, когда его Марсель будет противостоять Шахтеру в ответном матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

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