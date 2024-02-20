"Олимпик Марсель сообщает о прекращении сотрудничества с Дженнаро Гаттузо. Клуб хотел бы особо поблагодарить Дженнаро и его помощников за неизменные инвестиции и высокий профессионализм, которые они демонстрируют ежедневно, и пожелать им удачи в будущем", – говорится в сообщении пресс-службы.

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К слову, это уже вторая тренерская отставка в Марселе за этот сезон. Гаттузо заменил испанца Марселино Тораля в конце сентября. Во главе провансальцев Рино провел 24 матчей во всех турнирах, в которых одержал 9 побед и потерпел 7 поражений.

Заметим, что через два дня Марсель проведет ответный матч плей-офф Лиги Европы против донецкого Шахтера. Первая встреча в Гамбурге завершилась вничью 2:2. Ожидается, что на эту игру французов выведет Жак Абардонадо – временный вариант, пока клуб не назначит нового главного тренера.

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