Французький клуб оперативно підписав нового наставника, який готуватиме команду до дуелі з Шахтарем.

Новим головним тренером Марселя став Жан-Луї Гассе, повідомляє офіційний сайт провансальців.

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Про умови та терміни угоди не повідомляється, однак раніше ЗМІ писали, що 70-річний фахівець підпише угоду до кінця сезону.

Нагадаємо, Гассе у січні з ганьбою був звільнений зі збірної Кот-д'Івуару. "Слони" провалили груповий етап домашнього КАН, тому місцева федерація достроково вигнала тренера. Кот-д'Івуару все ж пощастило вийти з групи, а в підсумку збірна стала чемпіоном Африки.

Довести помилковість такого рішення Гассе матиме шанс вже у четвер, 22 лютого, коли його Марсель протистоятиме Шахтарю у матчі-відповіді за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи. Перша гра завершилась з рахунком 2:2.

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