"Во-первых, я хочу поздравить соперника, потому что он заслужил победу. В то же время мы очень хорошо начали матч, контролировали игру, создавали моменты, забили гол – были на правильном пути к положительному результату. И до определенного момента все шло для нас достаточно хорошо, что нелегко с таким соперником, у которого много индивидуальных качеств, физической силы и поддержка болельщиков на стадионе.

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Как команда мы хорошо играли первые 20-25 минут, но, к сожалению, допустили ошибку, а соперник сразу воспользовался ею, применив хорошие переходы, и после этого энергия игры изменилась, мы больше не могли показывать свою игру, что немного меня расстроило. Но хорошо, я могу это понять, потому что нелегко вернуться в игру после такого. В общем мы начали второй тайм со счетом 1:1 – это все равно результат, это все равно игра. И даже в начале второго тайма мы неплохо владели мячом.

Марсель действовал достаточно авантюрно: с пасом издали и вторым голом, физическими аспектами и прочим. На самом деле я не знаю, было ли у нас много голевых возможностей, фактически нет, но это касается и соперника: борьба продолжалась всю игру, пока мы снова не ошиблись, а они забили и сделали счет 1:2. И вы знаете, в этот момент мы хотели что-то изменить, мы были к этому готовы, но сразу после этого пропустили третий гол из ничего, также из-за ошибки. Поэтому футбол – игра, которая зависит от ошибок.

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К сожалению, мы их допустили трижды, что слишком с таким соперником, на таком стадионе. В общем, думаю, Марсель заслужил эту победу. Это обидно для нас, потому что мы идеально начали эту игру, как я уже говорил, - невозможно лучше начать выездной матч с Марселем. Но это футбол: те, кто сделал меньше ошибок, наверняка будут иметь лучший результат. И это то, что произошло.

Мешали ли громкие фанаты на стадионе? Да, конечно, есть большая разница между игрой на пустом стадионе и этим поединком на полном стадионе, но это не оправдание, потому что мы сыграли много европейских матчей и показывали хороший результат. Поэтому я не буду использовать это как оправдание, ни в коем случае. Важно то, что вы командой должны справляться с энергией на стадионе, что нам очень хорошо удавалось в первые 20 минут. И если ты ошибаешься, даешь сопернику шанс отыграться просто так, эта энергия меняется.

Да, они поддерживали очень громко, мы это знаем, но всегда есть момент, когда они больше не хотят болеть, потому что, если ты ведешь и контролируешь игру, энергия направляется против тебя. Поэтому на самом деле мы дали энергию стадиону и сопернику. Это нас не оправдывает ни в коем случае. Как я уже говорил, мы прекратили показывать нашу игру после первого пропущенного гола, но все еще было 1:1, когда мы вернулись после первого тайма. Впрочем, повторюсь, если продолжать давать команде соперника и стадиону энергию, то будет очень трудно", – цитирует Пушича официальный сайт Шахтера.

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