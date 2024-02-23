"Горняки" сумели открыть счет первыми с пенальти. Судаков переиграл Пау Лопеса. Впрочем, преимущество удерживать не удалось. Обамеянг оформил свой 31-й мяч в Лиге Европы, который сделал его лучшим бомбардиром турнира в истории.

Шахтер проиграл Марселю и вылетел из Лиги Европы – Украина потеряла последнюю команду в еврокубках, Обамеянг написал историю

Во втором тайме Марсель сумел дважды огорчить Ризныка. В первом случае не разобралась оборона, которая позволила Сарру вывести провансальцев вперед. А спустя семь минут Кондогбия удвоил перевес своей команды. По итогам двух матчей Марсель победил Шахтер со счетом 5:3. Для украинской команды еврокубки закончились, а французы сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.