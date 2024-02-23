"Я очень счастлив. Нам важно было победить дома в этой игре. Рад тому, что болельщики пришли даже в очень тяжелой ситуации. Сегодняшнюю задачу мы выполнили прекрасно. Я стал лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы? Мой гол многое значит. Я очень и очень рад стать лучшим бомбардиром этого турнира. Надеюсь, не закончу на этом, а смогу забивать снова и снова, чтобы остаться первым.

Марсель – Шахтер – 3:1 – видео голов и обзор матча

Слова Гассе были очень просты. Нам нужно вернуться к истокам и быть терпеливыми, просто стремясь показывать свой футбол. Вот и все. Текущая неделя очень важна для нас. У нас в воскресенье будет еще одна игра – надеюсь, мы сможем так же ее провести", – приводит слова Обамеянга сайт УЕФА.

Напомним, Марсель победил Шахтер (3:1) и прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Обамеянг отметился голом, став лучшим бомбардиром в истории турнира (31) и ассистировал Сарру.

Шахтер проиграл Марселю и вылетел из ЛЕ – Украина потеряла последнюю команду в еврокубках, Обамеянг написал историю