"По-перше, я хочу привітати суперника, бо він заслужив на перемогу. Водночас ми дуже добре розпочали матч, контролювали гру, створювали моменти, забили гол – були на правильному шляху до позитивного результату. І до певного моменту все йшло для нас досить добре, що нелегко з таким суперником, у якого багато індивідуальних якостей, фізичної сили та підтримка вболівальників на стадіоні.

Марсель – Шахтар – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Як команда ми добре грали перші 20-25 хвилин, та, на жаль, припустилися помилки, а суперник одразу скористався нею, застосувавши хороші переходи, і після цього енергія гри змінилася, ми більше не могли показувати свою гру, що трішки мене засмутило. Але добре, я можу це зрозуміти, тому що нелегко повернутися в гру після такого. Загалом ми розпочали другий тайм з рахунком 1:1 – це все одно результат, це все одно гра. І навіть на початку другого тайму ми непогано володіли м’ячем.

Марсель діяв досить авантюрно: з пасом здалеку й другим голом, фізичними аспектами та іншим. Насправді я не знаю, чи було в нас багато гольових нагод, фактично ні, але це стосується і суперника: боротьба тривала всю гру, доки ми знову не помилилися, а вони забили й зробили рахунок 1:2. І ви знаєте, у цей момент ми хотіли щось змінити, ми були до цього готові, але відразу після того пропустили третій гол з нічого, також через помилку. Тож футбол – гра, що залежить від помилок.

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На жаль, ми їх припустилися тричі, що занадто з таким суперником, на такому стадіоні. Загалом, думаю, Марсель заслужив цю перемогу. Це прикро для нас, бо ми ідеально розпочали цю гру, як я вже казав, – неможливо краще розпочати виїзний матч з Марселем. Але це футбол: ті, хто зробив менше помилок, напевно, матимуть кращий результат. І це те, що сталося.

Чи заважали гучні фанати на стадіоні? Так, звісно, є велика різниця між грою на порожньому стадіоні та цим поєдинком на повному стадіоні, але це не виправдання, бо ми зіграли багато європейських матчів і показували гарний результат. Тож я не буду використовувати це як виправдання, у жодному разі. Важливим є те, що ви командою повинні справлятися з енергією на стадіоні, що нам дуже добре вдавалося в перші 20 хвилин. І якщо ти помиляєшся, даєш супернику шанс відігратися просто так, ця енергія змінюється.

Так, вони підтримували дуже голосно, ми це знаємо, але завжди є момент, коли вони більше не хочуть уболівати, бо, якщо ти ведеш і контролюєш гру, енергія направляється проти тебе. Тож насправді ми дали енергію стадіону та супернику. Це нас не виправдовує у жодному разі. Як я вже казав, ми припинили показувати нашу гру після першого пропущеного гола, але все ще було 1:1, коли ми повернулися після першого тайму. Утім, повторюся, якщо продовжувати давати команді суперника та стадіону енергію, то буде дуже важко", – цитує Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

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