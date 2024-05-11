Оболонь и Рух не смогли выявить сильнейшего в поединке 28-го тура УПЛ. Результат и обзор матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Оба клуба в матче 28-го тура имели возможность решить свои проблемы в конце сезона. Так, Рух претендует на выход в еврокубки, тогда как Оболонь борется за выживание. Первый острый момент создали львовяне. Сыч вбросил из аута в штрафную, Слюсар опередил защитников, но пробил мимо стойки. Оболонь при этом больше владела мячом, но создать момент в ответ удалось только на 29-й минуте. Черненко пробил со штрафного с правого фланга, но прямо во вратаря.

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Даже до перерыва не смог доиграть Карабин, которого на 34-й минуте заменил Теслюк, хотя у нападающего якобы не было повреждения. Перед перерывом команды обменялись моментами. Краснопир попытался забить с центра поля – мимо стойки. Квасница тут же выскочил между двух защитников на свидание с Кичаком, но Осман успел зацепить мяч, а вратарь отбил на угловой.

В начале второго тайма лучший момент во встрече не реализовал Рух. Таллес нашел навесом Пидгурского в штрафной соперников, а тот пробил головой – штанга! Пономарев провел обратную замену, посадив на скамейку запасных Теслюка. Рух отодвинул игру от собственных ворот, однако моментов у ворот Кичака возникало немного, а команды завершили с нулями на табло.

Таким образом, Рух с 46 очками остался пятым, отставая от СК Днепр-1 на 2 пункта (днепряне имеют игру в запасе). Оболонь с 26 баллами осталась тринадцатой (в зоне переходных матчей).

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