УЕФА объявил состав судейской бригады на повторную дуэль между французской и украинской командами.

Ответный матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы между Марселем и Шахтером будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марк Борш. Четвертым арбитром будет Мартин Петерсен. За VAR будет отвечать Марко Фритц.

К слову, Штилер год назад обслуживал ответный матч Шахтера в 1/16 Лиги Европы против Ренна – "горняки" уступили в основное время (1:2), однако по пенальти прошли дальше.

Напомним, поединок между Марселем и Шахтером состоится в четверг, 22 февраля, на Велодроме. Начало встречи в 22:00 по Киеву. В первой игре в Гамбурге команды расписали боевую ничью 2:2.

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