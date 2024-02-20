УЄФА оголосив склад суддівської бригади на повторну дуель між французькою та українською командами.

Матч-відповідь за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи між Марселем і Шахтарем обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Тобіасом Штілером, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Крістіан Гіттельманн і Марк Борш. Четвертим арбітром буде Мартін Петерсен. За VAR відповідатиме Марко Фрітц.

До слова, Штілер рік тому обслуговував матч-відповідь Шахтаря в 1/16 Ліги Європи проти Ренна – "гірники" поступились в основний час (1:2), однак по пенальті пройшли далі.

Нагадаємо, поєдинок між Марселем і Шахтарем відбудеться у четвер, 22 лютого, на Велодромі. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом. У першій грі в Гамбурзі команди розписали бойову нічию 2:2.

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