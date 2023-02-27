Огромное количество болельщиков пожаловало на Велодром. Но это не помогло Марселю одолеть ПСЖ.

В центральном поединке не только 25 тура, но и всего сезона Лиги 1 парижане легко разгромили Олимпик (3:0) на глазах их болельщиков.

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Их, кстати, собралось огромное количество. Дуэль посетили 65 894 зрителя. Марсель сообщил, что это исторический рекорд посещаемости. Кроме того, пресс-служба Олимпика отметила новый шедевр, который создали фанаты.

К слову, в матче 81 минуту отыграл Руслан Малиновский, но результативными действиями не отличился. Благодаря победе ПСЖ ушел в отрыв от Олимпика на 8 очков на вершине турнирной таблицы Лиги 1.