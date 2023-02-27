Величезна кількість вболівальників завітала на Велодром. Але це не допомогло Марселю здолати ПСЖ.

У центральному поєдинку не лише 25 туру, а й всього сезону Ліги 1 парижани легко розгромили Олімпік (3:0) на очах їхніх вболівальників.

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Їх, до речі, зібралась величезна кількість. Дуель відвідали 65 894 глядачі. Марсель повідомив, що це історичний рекорд відвідуваності. Окрім цього, прес-служба Олімпіка відзначила новий шедевр, який створили фанати.

До слова, у матчі 81 хвилину відіграв Руслан Маліновський, але результативними діями не відзначився. Завдяки перемозі ПСЖ пішов у відрив від Олімпіка на 8 очок на вершині турнірної таблиці Ліги 1.

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