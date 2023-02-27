"У Мбаппе было много пространства, потому что он – игрок из другой планеты. Кроме очевидной мотивации ПСЖ, я видел, что игроки соперника были очень сконцентрированы, они много бегали, чего уже давно не было. Трудно всем, когда соперник находится в такой форме.

Исторический дубль Мбаппе и гол Месси в видеообзоре матча Марсель – ПСЖ – 0:3

Хватало ли команде "физики"? Если сравнить два матча (Марсель победил в Кубке 2:1 – прим .), то разница только в седьмом номере (Мбаппе – прим .). Мы играли так же, хотели добиться успеха, но когда у соперника есть Месси, Маркиньос, Верратти, Рамос, то это очень сложно.

Вам может показаться, что мы были медленнее обычного, но могу вас заверить, что играли мы качественнее. Все матчи разные. Думаю, что если бы Нуну Тавареш забил в начале при счете 1:0, сценарий мог быть другим. Но когда уже было 0:2, стало сложно", – цитирует Тудора L'Equipe .

В поединке 81 минуту отыграл Руслан Малиновский, но результативными действиями не отличился. Благодаря победе ПСЖ ушел в отрыв от Олимпика на 8 очков на вершине турнирной таблицы.