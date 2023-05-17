"Насколько соответствует действительности информация о переговорах с Марселем? На самом деле новости здесь нет – Марсель и раньше интересовался Артемом наряду со многими другими клубами. Был предметный интерес к Довбику, он остается.

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Кроме того, ни один из итальянских и английских вариантов, о которых говорилось ранее (Торино, Болонья, Салернитана, Ноттингем Форест), не закрыт. Клубы активно интересуются делами Довбика, следят за его выступлениями и статистикой. Однако надо понимать специфику мая – каждый клуб выполняет сейчас свои турнирные задачи, от которых во многом будет зависеть бюджет и финансовые возможности на следующий сезон. Поэтому здесь основные события также будут во время межсезонья, а сейчас просто идет процесс изучения, сбора информации.

Относительно запросов из Турции – их особенно много, причем, от всех клубов, которые являются грандами чемпионата. Однако могу сказать уверенно – вариант с турецким чемпионатом не рассматривается. Желание Довбика – в дальнейшем играть в топ-5 западноевропейских чемпионатов. К слову, также продолжаются переговоры СК Днепр-1. Артем не принял предыдущее предложение клуба, однако это логично, что СК Днепр-1 желает заручиться поддержкой своего ведущего бомбардира. Переговоры продолжаются", – сказал Люндовский в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, в текущем сезоне Довбик в 35-ти матчах за СК Днепр-1 забил 28 голов и отдал 8 ассистов. До рекорда Генриха Мхитаряна (25 голов в УПЛ) Артему осталось два забитых мяча. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

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