Нападающий СК Днепр-1 Артем Довбик попал в сферу интересов Марселя, сообщает Team Football.

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Провансальцы имеют целью летом усилить атаку и рассматривают кандидатуру форварда сборной Украины. Отмечается, что клуб уже контактировал с агентом Довбика (в том числе и через Руслана Малиновского) и получил подтверждение, что Артем не против потенциального перехода в Лигу 1.

По информации источника, Марсель рассматривает два варианта трансфера: выложить от 11 до 15 млн евро в летнее трансферное окно, или дождаться завершения контракта украинца (31 декабря 2023 года) и подписать его свободным агентом.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за СК Днепр-1 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 8 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 11 млн евро.

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