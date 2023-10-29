"Ткачи" прибыли на юг на клубном автобусе. Во время поездки к стадиону, когда колонна остановилась на светофоре, фанаты Марселя начали бросаться камнями. В итоге травмы получил главный тренер Лиона Фабио Гроссо и его помощник.

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Перед стартовым свистком арбитр матча Франсуа Летексье провел совещание с делегатами Лиги. Он решил, что атмосфера на Велодроме враждебная, поэтому отменил встречу. Как информирует RMC, другие детали будут сообщены после рассмотрения дела.

Напомним, что не впервые в текущем сезоне болельщики Марселя становятся фигурантами скандала. Ультрас провансальцев угрожал экс-тренеру команды Марселино, который впоследствии покинул клуб.

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