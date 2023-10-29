"Ткачі" прибули на південь на клубному автобусі. Під час поїздки до стадіону, коли колона зупинилася на світлофорі, фанати Марселя почали кидатися камінням. У підсумку травми отримав головний тренер Ліона Фабіо Гроссо та його помічник.

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Перед стартовим свистком арбітр матчу Франсуа Летексьє провів нараду з делегатами Ліги. Він вирішив, що атмосфера на Велодромі ворожа, тому скасував зустріч. Як інформує RMC, інші деталі будуть повідомленні після розгляду справи.

Нагадаємо, що не вперше в поточному сезоні вболівальники Марселя стають фігурантами скандалу. Ультрас провансальців погрожував екс-тренеру команди Марселіно, який згодом покинув клуб.

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