Фанаты напали на автобус Лиона, тренеру разбили лицо до крови – видео очередной дикости из Франции
Главный матч 10-го тура Марсель – Лион рискует не состояться из-за болельщиков гостей.
Противостояние этих команд – одно из самых принципиальных во Франции. Усугубляет ситуацию то, что фанаты Марселя вообще не дружат со здравым смыслом. Именно из-за них команду покинул Марселино Тораль.
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Если испанцу угрожали расправой, то главному тренеру Лиона Фабио Гроссо досталось по-настоящему. По дороге на стадион на автобус "ткачей" напали фанаты провансальцев, которые забросали его камнями.
В результате большинство окон с правой стороны выбиты, а несколько человек получили травмы. Сильно пострадал Гроссо, которому до крови рассекли лицо. Наставнику Лиона понадобилась помощь врачей. L'Équipe также сообщает, что у ассистента итальянца травма глаза.