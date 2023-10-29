Лилль в 10-м туре чемпионата Франции обыграл Монако. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол24".

Лига 1, 10 тур

Лилль – Монако – 2:0

Голы: Кавалейру, 32, Диаките, 42

Подопечных Паулу Фонсеки ждал очень сложный соперник. Монако с Ади Хюттером показывает привлекательный футбол и лидировал в турнирной таблице до начала 10 тура.

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Лилль в первом тайме неплохо сдерживал соперника, который не мог опомниться от давления "догов" и создать действительно что-то опасное. А вот хозяева поля выжали максимум из своих возможностей. Сначала Кавалейру классно замкнул передачу с фланга от Жегрова, а спустя 10 минут Диаките удвоил преимущество своей команды.

После перерыва Лилль засел в оборону, почти не выходил в атаку. Монегаски, несмотря на давление и старания, не смогли взломать надежную защиту Фонсеки. Стоит напомнить, что основным акционером Монако является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Лилль, благодаря победе, поднялся на четвертую строчку, набрав 18 баллов. От Монако, который расположился на третьем месте, Фонсека и Ко отстает на два очка.

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