Атлетіко Паранаенсе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з 33-річним хавбеком. Угода розрахована до кінця 2022-го, а новачок отримав футболку з номером 10.

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Марлос перебував у статусі вільного агента після завершення контракту з Шахтарем. Ветеран мріяв потрапити саме в Атлетіко Паранаенсе, за який давно вболівав. Очікувалося, що бразилець переїде в МЛС, але "червоно-чорні" таки зробили йому пропозицію. За неофіційною інформацією, зарплата Марлоса буде залежати від продуктивності на полі.

Зауважимо, що півзахисник виступав у складах Корітіби, Сан-Паулу і Рентістас. З 2012 по 2021 захищав кольори клубів УПЛ (Металіст і Шахтар), а також отримав громадянство і виклик до збірної України.

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