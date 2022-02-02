Марлос офіційно знайшов новий клуб – мрія легенди Шахтаря збулась
Півзахисник Марлос знову виступатиме у рідному чемпіонаті Бразилії.
Атлетіко Паранаенсе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з 33-річним хавбеком. Угода розрахована до кінця 2022-го, а новачок отримав футболку з номером 10.
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Марлос перебував у статусі вільного агента після завершення контракту з Шахтарем. Ветеран мріяв потрапити саме в Атлетіко Паранаенсе, за який давно вболівав. Очікувалося, що бразилець переїде в МЛС, але "червоно-чорні" таки зробили йому пропозицію. За неофіційною інформацією, зарплата Марлоса буде залежати від продуктивності на полі.
Зауважимо, що півзахисник виступав у складах Корітіби, Сан-Паулу і Рентістас. З 2012 по 2021 захищав кольори клубів УПЛ (Металіст і Шахтар), а також отримав громадянство і виклик до збірної України.
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