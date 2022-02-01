"В Металлисте проблемы возникали в основном из-за того, что не все получали место в стартовом составе. Например, к нам приехал 21-летний Бланко как капитан Лануса и чемпион Аргентины. Однако в состав Металлиста он попадал не всегда, у нас была высокая конкуренция: Соса справа, Тайсон слева, Шавьер в центре. Бланко трудно найти место.

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Он начал злиться: "Как так, что вы не ставите меня?!". Ну а что я могу сделать, если у нас есть сильнее игроки. Я ему объяснял, он психовал, потом его выпускал, и он забивал. Говорю ему: "Вот видишь, пожалуй, я правильно сделал, что тебя уронил". Того же Девича я иногда сажал на скамью, а он потом выходил и забивал. Это все тренерские хитрости.

С Папу Гомесом тоже были трудности. Помню, однажды я его заменил Марлосом, он отдал голевую передачу, и мы сравняли счет. Гомес начал психовать – как так, я такой великий игрок, а вы меня меняете. Он непростой парень, но мы с ним как-то ладили. Такие моменты есть во всех командах, это нормально", – объяснил Маркевич в интервью FanDay.

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