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Марлос – самый полезный игрок 19-го тура в УПЛ по данным InStat

16:50 15 Читати українською
Марлос – самый полезный игрок 19-го тура в УПЛ по данным InStat
Марлос / фото: ФК Шахтер

Компания спортивной аналитики InStat посчитала индекс эффективности игроков Премьер-лиги по итогам 19-го тура.

Полузащитник Шахтера Марлос набрал наибольшее количество баллов – 429. Также хавбек победил в номинациях: "лучшие правые полузащитники", "удары/удары в створ", "обыгрыши" и "острые передачи", сообщает официальный сайт УПЛ.

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Второе место занял полузащитник Динамо Беньямин Вербич (368), а замкнул тройку еще один "горняк" – Тайсон (348).

В 19-м туре УПЛ Шахтер победил Александрию (2:0), а Динамо разгромило Зарю (5:0). Марлос забил гол и сделал ассист, Вербич оформил 2+1 по системе "гол+пас", а на счету Тайсона результативная передача.

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Украина19 тур

Динамо Киев - Заря: Понедельник 25 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
5 : 0
Заря
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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Заря Тайсон Тайсон Марлос Марлос Шахтер Шахтер Беньямин Вербич Беньямин Вербич Шахтер - Александрия
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