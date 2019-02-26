Марлос – самый полезный игрок 19-го тура в УПЛ по данным InStat

Компания спортивной аналитики InStat посчитала индекс эффективности игроков Премьер-лиги по итогам 19-го тура.

Полузащитник Шахтера Марлос набрал наибольшее количество баллов – 429. Также хавбек победил в номинациях: "лучшие правые полузащитники", "удары/удары в створ", "обыгрыши" и "острые передачи", сообщает официальный сайт УПЛ.

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Второе место занял полузащитник Динамо Беньямин Вербич (368), а замкнул тройку еще один "горняк" – Тайсон (348).

В 19-м туре УПЛ Шахтер победил Александрию (2:0), а Динамо разгромило Зарю (5:0). Марлос забил гол и сделал ассист, Вербич оформил 2+1 по системе "гол+пас", а на счету Тайсона результативная передача.

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