"Федерико – настоящий талант, но трансферный рынок создает на него слишком большое давление. Неправильно платить 50-60 млн евро за того, кто был претендентом на вылет.

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Он попадает в такой клуб, как Ювентус, и сразу должен проявить себя. С другими цифрами в трансферной стоимости игроку было бы легче. Ему нужно найти правильную позицию на поле. На мой взгляд, он способен раскрыться и стать звездой", – цитирует Маркизио La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Ювентус арендовал футболиста на два года с обязательной опцией выкупа. Сообщалось, что за первый год аренды "бьянконери" заплатят 2 млн евро, за второй – 8 млн. Сумма выкупа прав на игрока составляет 40 млн плюс 10 млн в виде бонусов. Федерико уже провел за Юве 4 матча, в которых отметился одним ассистом.

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