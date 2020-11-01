"Федеріко – справжній талант, але трансферний ринок створює на нього занадто великий тиск. Неправильно платити 50-60 млн євро за того, хто був претендентом на виліт.

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Він потрапляє в такий клуб, як Ювентус, і відразу повинен проявити себе. З іншими цифрами в трансферній вартості гравцеві було б легше. Йому потрібно знайти правильну позицію на полі. На мій погляд, він здатний розкритися і стати зіркою", – цитує Маркізіо La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Ювентус орендував футболіста на два роки із обов'язковою опцією викупу. Повідомлялося, що за перший рік оренди "б'янконері" заплатять 2 млн євро, за другий – 8 млн. Сума викупу прав на гравця становить 40 млн плюс 10 млн у вигляді бонусів. Федеріко вже провів за Юве 4 матчі, в яких відзначився одним асистом.

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