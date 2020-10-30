В лагере Ювентуса наконец-то объявили хорошую новость после поражения от Барселоны (0:2).

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

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35-летний португалец находился на самоизоляции в течение 19-ти дней и пропустил 4 поединка туринцев, один из которых был против Динамо (2:0) в Киеве. Следующую встречу Юве проведет в Серии А против Специи первого ноября.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 2 матча, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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