"Да, очень сложно будет на юге и на востоке, однако я верю, что украинская армия может дать достойный отпор этим нелюдям, которые только и могут, что убивать мирных людей. Эту нечисть надо гнать из Украины.

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Пытаюсь помочь чем могу. Сейчас каждый, кто имеет возможность, пытается хоть как-то внести свой вклад в помощь нашим героям на передовой, поскольку от них зависит наше будущее.

У меня, вернее, на моей даче, в квартире старшего сына, в квартире сестры проживают 20 человек из Харькова, среди которых восемь детей. Сейчас мы открыли фонд в футбольном клубе Рух. Туда люди посылают деньги, кто сколько может. Первое желание – это приобрести серьезную аппаратуру для военного госпиталя. Мой ресторан на стадионе отправляет продукты на восток, готовим еду раненым в больнице. Военные получили четыре автомобиля, были приобретены тепловизоры и бронелёты. При этом стараемся не забывать и о футболе, организовываем турниры, чтобы люди думали не только о войне.

Сложно сказать, что сейчас задумал враг. Наверное, после провала на киевском направлении их главная цель – оккупировать юг и восток Украины, но здесь многое будет зависеть от местной самообороны, потому что слышал, что некоторые руководители наших городов стали коллаборантами, и это самое страшное. Поэтому я и говорю, что эту нечисть надо гнать с наших территорий как можно быстрее. Сейчас весь мир увидел сущность русского человека, хотя их и людьми назвать сложно. Я не говорю обо всех, те, кто умный, все прекрасно понимают", – цитирует Маркевича Zbirna.com.

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