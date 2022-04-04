"Так, дуже складно буде на півдні та на сході, проте я вірю, що українська армія може дати гідну відсіч цим нелюдям, які тільки й можуть, що вбивати мирних людей. Цю нечисть треба гнати з України.

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Намагаюсь допомогти чим можу. Зараз кожна людина, яка має можливість, намагається хоч якось зробити свій внесок у допомогу нашим героям на передовій, оскільки від них залежить наше майбутнє.

У мене, точніше, на моїй дачі, у квартирі старшого сина, у квартирі сестри мешкають 20 людей з Харкова, серед яких вісім дітей. Зараз ми відкрили фонд у футбольному клубі Рух. Туди люди надсилають гроші, хто скільки може. Перше бажання – це придбати серйозну апаратуру для військового шпиталю. Мій ресторан на стадіоні відправляє продукти на схід, готуємо їжу пораненим у шпиталі. Військові отримали чотири автомобілі, були придбані тепловізори та бронельоти. При цьому намагаємося не забувати і про футбол, організовуємо турніри, щоб люди думали не лише про війну.

Важко сказати, що зараз задумав ворог. Мабуть, після провалу на київському напрямку їхня головна мета – окупувати південь та схід України, але тут багато залежатиме від місцевої самооборони, бо чув, що деякі керівники наших міст стали колаборантами, і це найстрашніше. Тому я й кажу, що цю нечисть треба гнати з наших територій якнайшвидше. Зараз увесь світ побачив суть російської людини, хоч їх і людьми назвати складно. Я не говорю про всіх, ті, хто розумний, все чудово розуміють", – цитує Маркевича Zbirna.com.

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